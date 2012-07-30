〔新债招标〕中国五年期地方债中标利率3.13%--业内人士

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透北京7月30日电---业内人士周一透露,中国财政部上午代理招标的233亿元人民币五年期固息地方政府债,中标利率为3.13%,投标倍数为1.29倍.
该期债采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为其票面利率.233亿元的总规模中,宁波、安徽、湖北、四川、云南省额度分别为9亿元、55亿元、52亿元、68亿元、49亿元.
是次地方债以2012年地方政府债券(六期)名称合并发行、合并托管上市交易.7月31日开始发行并计息,8月2日发行结束,8月6日起上市交易.
财政部今年此前代理发行的两期五年地方政府债,中标利率分别为3.07%和3.02%.(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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