(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
以下为路透中文新闻为您整理的7月23日-27日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS本周探底回稳,欧债危机疑虑再升温打压非美货币表现,人民币中 间价前半周连续跳低,市场对人民币贬值预期有所强化,但随着即期汇价接近6.40心理关口,大 行突现集体抛汇,或体现央行维稳意图,而随着欧元触底反弹,人民币亦小幅回升,但中间价跟 涨幅度不足,显示人民币汇价的弱势格局未改.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国人民银行以连续五周的逆回购操作助缓流动性,令一直苦等降准的机构略感失望.随着 三季度首个月末将至,若资金面未能走宽,下周央行有望继续借公开市场逆回购操作等,有针 对性的调节和稳定资金市场利率. 业内人士并称,对长期资金面的不乐观,以及经济稳增长的需要,令市场继续降准的预期仍在. 不过央行可能还需要继续观望外围环境变化,以及观察此前政策效果决定下一步出手时机,因 此机构对具体时点猜测兴趣较前期减弱,多转向淡定等待.[CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周现券收益率呈现震荡格局.虽然央行滚动逆回购操作,但当前资金成本仍偏 高抑制债市表现,同时考虑基本面真空,短期流动性前景仍不明朗,多空双方力量均不突出.交 易人士预计,在下月各项宏观数据公布前,投资者对数据的预期和看法,或有机会带动债市走 出胶着走势.[CN/CN] 票据: --票据市场转贴利率当周上行明显,月末考核渐行渐近,存款有压力的银行纷纷压缩信贷额度, 导致票市整体抛盘偏重,引导转贴利率上攻.转贴利率月末翘尾属于短暂情况,随着收缩后, 相关银行贷款规模达到要求,下个月初票据买盘自然会重新出现,目前资金利率与转贴利率之 间利差仍能吸引机构介入.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周累计跌1.84%,为连续第六周下跌.在降准迟迟未能兑现,资金面总体仍未 宽松,及整体经济未见明显好转情况下,股市人气持续低迷,大盘上行乏力,后市或仍将继续下 探.[.SSCN] 期市: --沪铜当周走低,欧债危机再现恶化迹象,加之全球经济表现不振,打压市场对金融需求的预 期,铜价持续承压,不过欧洲央行总裁发表将扞卫欧元的讲话后,铜价从低位有所反弹,沪铜主 要合约SCFc3周五收报54,960元,较上周五跌1,030元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周一路上扬.周初金价因市场预期美国和欧盟将采取新举措刺激经济成长而坚 挺,周四欧洲央行总裁誓言维护欧元区完整后,激励黄金价格进一步上涨.国内主要现货金品 种XAU9995=SGEX周五尾盘报331.85元,较上周升5.87元;期金主要合约SHAUZ2收报335.30 元,较上周涨7.8元.(完) --整理 边竞/康熙泽/尹嫄婷/林琦/刘昕/曹巍浩; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。