〔货币市场〕短期美债收益率持于低位,市场预期决策者可能采取行动

路透纽约7月27日电---短期美国公债未来几天可能限于区间波动,因全球决策者预计将维持低利率,刺激不振的经济,并保持欧元区的完整.

据彭博报导,欧洲央行总裁德拉吉据称将与其他执委会成员就新的央行措施举行会谈.

该消息促使全球股市等风险较高资产上涨,分析师认为,即便欧债危机有吞噬区内较大经济体的威胁,但决策者仍在努力保持欧元区的完整.

美国短期公债价格似乎没有对此消息作出反应,其中三个月,六个月和一年期国库券价格几无变动.

"短券市场不愿意突破近期波动区间的事实并不出乎大家的意料,"CRT Capital的资深公债策略师Ian Lyngen称.

Lyngen指出,德拉吉可能采取的任何措施都将对短期公债收益率构成压力.

这些措施可能包括又一轮长期再融资操作.在前两次操作中,欧洲央行向银行体系挹注了约1万亿(兆)欧元.

据称,欧洲央行还在考虑买入更多公债,或再次降息.

美联储若采取新举措,很可能给短期美债收益率带来同样的压力.美国联邦公开市场委员会下周将举行会议,分析师揣测,美联储将在今年某个时候采取更多宽松措施,因为美国经济复苏依然乏力.

周五公布的数据显示,美国经济第二季增长率放缓,消费者支出放缓至一年来最慢步伐.

所以前述分析师Lyngen称,短期美债收益率未来几天可能只限于区间波动,投资者不愿移离当前的低收益率水准.

三个月期美国国库券US3MT=RR收益率报0.107%,六个月期美国国库券US6MT=RR收益率报0.147%.两者均大致持平于周四收盘位.

指标三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)跌至0.44660%,为11月初以来最低位.

衍生品市场方面,两年期美国利率互换较两年期美债USD2YTS=TWEB利差缩窄至20.5个基点,为约一年来最窄水准,暗示交易商认为,美联储采取更多刺激措施帮助银行体系的机率上升.(完)

--编译 白云;审校 艾茂林

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