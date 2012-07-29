〔全球航运〕波罗的海运价指数下跌,因船货贸易放缓且船舶供应增长加速

路透7月27日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五下跌,因船货贸易放缓和船舶供应增长升温,继续打压市场.
波罗的海乾散货运价指数下滑下跌25点或2.61%,至933点.该指数连续第14个交易日下跌,本周跌幅累计超10%.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下跌2.55%至1,031点,因大西洋和太平洋盆地需求均迟滞.
"太平洋地区基调维持疲软,费率持续一点点下滑,"该交易所在报告中指出.
巴拿马型船日均获利达到7月初以来最低的8,225美元.
"过去七天,大西洋费率承受重压,市场基本没有很快企稳的希望,"船运经纪公司Braemar Seascope称.
波罗的海海岬型船运价指数.BACI下滑1.23%,日均获利降至4,740美元.海岬型船舶载重量15万吨,通常运输铁矿石和煤炭等货物.
"海岬型船费率本周大幅下降,短期内几乎看不到曙光,"Braemar说.
分析师们认为,最近数日铁矿石价格下跌,恐怕是海岬型船第四季费率改善的唯一希望.
超灵便型船舶费率下滑314美元至11,177美元,灵便型船舶费率降208美元至8,735美元.
波罗的海乾散货运价指数今年已累计下跌超过46%.(完)
--编译 艾茂林;审校 白云