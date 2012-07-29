版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 29日 星期日 13:06 BJT

〔全球汇市〕7月24日止当周投机客减持美元多仓,降至两个半月低位--CFTC

路透纽约7月27日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最近一周减持美元多头仓位,多仓降至两个半月低位.

7月24日止当周,美元净多头仓位减至204.4亿美元,前一周为263.1亿美元.

欧元空头仓位亦减少,降至155,066口.

其它货币方面,日圆净多头仓位增加逾一倍,至25,061口,澳元多仓亦大增.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

7月24日当周 7月17日当周

多头仓位 52,024 36,734

空头仓位 26,963 25,613

净仓位 25,061 11,121

欧元(125,000欧元为1口)

7月24日当周 7月17日当周

多头仓位 39,501 31,821

空头仓位 194,567 199,070

净仓位 -155,066 -167,249

英镑(62,500英镑为1口)

7月24日当周 7月17日当周

多头仓位 29,332 33,896

空头仓位 32,266 41,349

净仓位 -2,934 -7,453

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

7月24日当周 7月17日当周

多头仓位 5,102 6,209

空头仓位 31,047 29,299

净仓位 -25,945 -23,090

加元(100,000加元为1口)

7月24日当周 7月17日当周

多头仓位 29,695 23,628

空头仓位 32,127 24,836

净仓位 -2,432 -1,208

澳元(100,000澳元为1口)

7月24日当周 7月17日当周

多头仓位 66,740 50,981

空头仓位 40,297 37,050

净仓位 26,443 13,931

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

7月24日当周 7月17日当周

多头仓位 11,703 10,986

空头仓位 3,924 4,047

净仓位 7,779 6,939

(完)

--编译 白云;审校 艾茂林

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐