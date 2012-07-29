〔全球汇市〕7月24日止当周投机客减持美元多仓,降至两个半月低位--CFTC

路透纽约7月27日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,汇市投机客最近一周减持美元多头仓位,多仓降至两个半月低位.
7月24日止当周,美元净多头仓位减至204.4亿美元,前一周为263.1亿美元.
欧元空头仓位亦减少,降至155,066口.
其它货币方面,日圆净多头仓位增加逾一倍,至25,061口,澳元多仓亦大增.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
7月24日当周 7月17日当周
多头仓位 52,024 36,734
空头仓位 26,963 25,613
净仓位 25,061 11,121
欧元(125,000欧元为1口)
7月24日当周 7月17日当周
多头仓位 39,501 31,821
空头仓位 194,567 199,070
净仓位 -155,066 -167,249
英镑(62,500英镑为1口)
7月24日当周 7月17日当周
多头仓位 29,332 33,896
空头仓位 32,266 41,349
净仓位 -2,934 -7,453
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
7月24日当周 7月17日当周
多头仓位 5,102 6,209
空头仓位 31,047 29,299
净仓位 -25,945 -23,090
加元(100,000加元为1口)
7月24日当周 7月17日当周
多头仓位 29,695 23,628
空头仓位 32,127 24,836
净仓位 -2,432 -1,208
澳元(100,000澳元为1口)
7月24日当周 7月17日当周
多头仓位 66,740 50,981
空头仓位 40,297 37,050
净仓位 26,443 13,931
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
7月24日当周 7月17日当周
多头仓位 11,703 10,986
空头仓位 3,924 4,047
净仓位 7,779 6,939
(完)
--编译 白云;审校 艾茂林
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