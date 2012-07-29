《一周市场焦点》德拉吉能否兑现承诺,成为决定市场命运的关键

记者 Mike Dolan

路透伦敦7月27日电---欧洲央行总裁德拉吉现在或许让自己成为决定全球市场是平静度过今年8月,还是重演2011年夏季那场噩梦般惨跌的关键所在.

去年7月27日至9月底期间,全球股市.MIWD0000PUS重挫近20%.

那时市场跌势的诱因--华盛顿的债务上限之争和美国政府信用评级遭降--或许不同.但背景却一样:欧元区危机持续发酵,银行放贷和家庭借款双双持续减少,全球经济形势脆弱.

而震源地目前可以说已经转至法兰克福.

在全球市场和经济疲势加深的背景下,全球最有影响力的两家央行,美联储和欧洲央行的决策者下周将准备再次开会,这时候要夸大德拉吉能发挥的作用会很难.

周四德拉吉承诺,欧洲央行将在权责范围内尽其所能挽救欧元区,提振了全球市场,只不过是因为他的承诺还传递出,欧元区各成员国政府借款利率出现明显差异,稳定和逆转这一趋势是欧洲央行职能的核心.

德拉吉能否快速兑现承诺付诸行动,即降低极端的债券利差水平,至少中和一下持续不散的欧元区危机威胁对全球经济信心的侵蚀影响,就成为未来一周投资者心目中最大的"不成则败"的问题.

"欧元区国家公债出现极端收益率水平的事实告诉我们,欧元区不存在单一货币.在一半成员国融资成本接近零,而另一半成员国的成本却超过4%或5%的情况下,不可能拥有单一的货币,"贝莱德投资研究院的投资组合经理兼首席投资策略师Ewen Cameron Watt.

"鉴于欧洲央行是欧元的供应方,现在该央行对欧元区的这种'巴尔干化'的分化趋势采取一些行动是非常重要的.而那恰恰是德拉吉所提到的事情,让我们静观下周会怎么样."

市场和投资者向欧元区市场核心国家"安全"投资集中靠拢的趋势从两年期公债收益率中得到最佳体现:德国、荷兰、芬兰、法国、奥地利、比利时等国公债收益率目前从负数到0.4%不等,但意大利公债收益率为3.7%,爱尔兰为3.9%,西班牙和葡萄牙分别为5.2%和8.2%.

贝莱德的Cameron Watt认为,推动全球市场最大的三个因素--欧元区危机,美国财政紧缩和政局,中国经济放缓--的影响程度比例为50:30:20.

如果德拉吉兑现承诺,亦会减轻美联储主席贝南克再次采取行动的压力,不仅因为欧洲危机解决方案对美国企业和市场有积极影响,而且因为在美国本土大选前高度政治化的环境下,货币和财政政策的制定变得更加棘手.

**市场出现转折点?**

那么,过去一周情况已经变得有多糟?而德拉吉的口头干预究竟起到多大作用?

让我们看看作为风向标的西班牙10年期政府公债ES10YT=RR,该公债收益率大涨至7.6%上方的欧元问世以来最高位的涨势已经完全反转.周五跌至6.7%,周线下跌30个基点.

全球股市在截至周三的一周内下滑3%的失地亦完全收复,较上周五收盘位相比为持平.欧元/美元EUR本周也上涨超过0.01美元,10年期美国公债收益率和原油价格也回到一周前的水平.

但德拉吉作出承诺之前,市场真真切切存在出现转折点的危险.

市场重又担心没完没了的欧债危机将导致西班牙需要贵得无法承受的主权援助,从而将意大利也拉下水,这在7月再次打击全球投资者和企业信心.

花旗集团周三对客户形容当前的低迷形势时称,花旗现在预计未来一年内,希腊有90%的可能性退出欧元区,西班牙和意大利则预计将需要正式援助.

在德拉吉讲话前,德意志银行首席经济学家Thomas Mayer在报导中写道,欧洲央行现在有三个选择--进一步降息,其中存款利率降至负数;像12月和2月那样向银行提供更多廉价流动性;重启公债购买计划.

但总的来说,他认为欧元区需要欧元进一步贬值,并在整个欧元区实现经常帐盈余."其他国家越是抵制欧元贬值,欧债危机恶化从而将全球经济拉入衰退的机率就越高."

**形势一片低迷**

本周其它国家也几乎没有亮点.英国第二季GDP意外大幅萎缩,近期曾闪现微弱希望光芒的美国房屋市场的数据也让人失望.

长期持看空立场的法国兴业银行策略师Albert Edwards本周声称,美国已经重回衰退."是时候把脑袋从沙堆里拔出来了,拍掉沙尘,好好面对现实的结果,"他对客户表示.

撇开欧洲央行干预不谈,周三美联储的政策决定,以及欧洲央行和英国央行周四会议的经济数据背景也不可能很光明.周五美国将公布7月就业报告,在这之前将迎来重要的全球采购经理人指数(PMI)月度调查.

周四欧洲央行会议前,还将有欧元区7月通胀率初值出炉.

然而,油价和食品价格走势令整个经济形势变得更加复杂,受乾旱天气影响,小麦,玉米和大豆价格今年迄今已上扬20-30%.那不仅让西方国家央行前景蒙阴,也让对食品价格更敏感且准备进入全面宽松政策模式的新兴经济体央行陷入同样境地.(完)