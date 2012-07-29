〔美国金融〕SEC指控在中海油海外并购前发生内幕交易,一香港公司涉案

美国债市：公债发行日程表
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路透华盛顿7月27日电---美国证券业监管当局周五向法庭提起控诉,指控一家由中国亿万富翁控股的公司和其他数位交易商在中海油(0883.HK)提出收购加拿大NexenNXY.TO之前通过内幕交易获利逾1,300万美元.
美国证券交易委员会(SEC)称,曼哈顿联邦法庭已经冻结属于香港Well Advantage公司和其他数位交易商超过3,800万美元的资产.Well Advantage公司控股人是商人张志熔,另外几位名字不详的交易商曾使用香港和新加坡账户买卖Nexen股票.
SEC称,他们在收购计划宣布前,利用有关收购的内幕消息买入Nexen股票,分别获利700万美元和600万美元.
SEC在控诉中声称,这项交易很可疑,因为用于入Nenxen股票的账户"几乎没有、或极少有"在2012年7月之前买入Nexen股票的历史记录.
中海油7月23日表示同意以151亿美元的价格收购Nexen.当天Nexen股价跳涨了近52%.
那些名字不详的新加坡交易商使用的是在辉立证券和花旗银行(C.N)开设的账户,而Well Advantage公司使用的是在瑞银证券和花旗集团全球市场开设的账户.Well Advantage的两个账户自2012年1月以来均没有交易过Nexen股票,其中花旗集团的那个账户有长达逾六个月完全没有使用过.
张志熔还是中国熔盛重工(1101.HK)的控股人,据公司2010年10月提交的文件显示,熔盛重工与中海油签订过战略合作协议.
中海油发言人拒绝对此置评.周六记者致电香港Well Advantage公司,但无人应答.
香港证券及期货事务监察委员会亦拒绝置评.无法立即联系上新加坡金管局官员置评.
美国SEC并未声称张志熔涉嫌任何非法行为,但指出,他是一家与中海油有大量业务往来活动的公司的控股股东.
据2011年9月出版的财富杂志,张志熔在中国富豪排名榜上位居第22.但2012年3月他的净资产在过去一年中缩水超过一半,降至26亿美元,因熔盛重工股票大跌.该股周五收报1.4港元,2010年11月的IPO价格为8.0港元.(完)
--编译 白云;审校 艾茂林
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