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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 06:28 BJT

《日本重要政经日程》--7月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月29日(日)

2350 - 日本6月工业生产

7月30日(一)

0030 - 财务省公布6月能源和商品进口细节

企业面:

-- - 三井住友金融集团(8316.T)公布4-6月业绩

0430 - 新日本制铁(5401.T)公布4-6月业绩

0530 - 丸红(8002.T)公布4-6月业绩

0530 - 吉坤日矿日石能源(5020.T)宣布8月原油炼油计划

0600 - 关西电力(9503.T)公布4-6月业绩

0630 - 日立(6501.T)公布4-6月业绩

0630 - Tokyo Electron(8035.T)公布4-6月业绩

0630 - 北陆电力(9505.T)公布4-6月业绩

0700 - 中部电力(9502.T)公布4-6月业绩

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 侯向明

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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