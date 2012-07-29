《日本重要政经日程》--7月30日

(除特别说明外,均为GMT时间)
7月29日(日)
2350 - 日本6月工业生产
7月30日(一)
0030 - 财务省公布6月能源和商品进口细节
企业面:
-- - 三井住友金融集团(8316.T)公布4-6月业绩
0430 - 新日本制铁(5401.T)公布4-6月业绩
0530 - 丸红(8002.T)公布4-6月业绩
0530 - 吉坤日矿日石能源(5020.T)宣布8月原油炼油计划
0600 - 关西电力(9503.T)公布4-6月业绩
0630 - 日立(6501.T)公布4-6月业绩
0630 - Tokyo Electron(8035.T)公布4-6月业绩
0630 - 北陆电力(9505.T)公布4-6月业绩
0700 - 中部电力(9502.T)公布4-6月业绩
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 侯向明
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