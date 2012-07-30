版本:
中国
市场报道 | 2012年 7月 30日 星期一 08:38 BJT

****欧洲经济指标预测--7月30日-8月6日****

路透7月30日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------7月30日当周----------------------------------

7月30日-8月10日

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -- +1.0%

三个月Halifax房价指数(较上年同期) -- -0.5%

7月30日(一)

0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 增加4 增加7

抵押贷款额(亿英镑) 增加4 增加6

抵押贷款批准件数(千件) 49.0 51.1

0830 英国M4货供额(较前月) 6月 -- -0.10%

0900 欧元区企业景气指数 7月 负1.05 负0.94

经济景气指数 88.7 89.9

工业景气指数 负14 负12.7

服务业景气指数 负8.0 负7.4

消费者景气指数 负21.6 负19.8

消费者通胀预期指数 -- 19.7

生产者物价预期指数 -- 负1.3

2301 英国GFK消费者信心指数 7月 负29 负29

7月31日(二)

0600 瑞士UBS消费指标 6月 -- 1.05

0600 德国零售销售(较前月) 6月 +0.5% -0.3%

(较上年同期) +0.4% -1.1%

0645 法国消费者支出(较前月) 6月 +0.1% +0.4%

0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.4% -1.0%

0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 7月 增加1 增加0.7

未经季节调整的失业人口(万人) 290 280

经季节调整的失业率 6.8% 6.8%

经季节调整的失业人口(万人) -- 288.2

0800 意大利失业率 6月 10.2% 10.1%

0900 欧元区HICP(较上年同期) 7月初值 +2.4% +2.4%

0900 意大利CPI(较前月) 7月初值 +0.3% +0.2%

(较上年同期) +3.3% +3.3%

意大利HICP(较前月) -1.7% +0.2%

(较上年同期) +3.7% +3.6%

0900 欧元区失业率 6月 +11.2% 11.1%

1000 意大利PPI(较前月) 6月 -0.2% -0.3%

(较上年同期) +2.1% +2.2%

8月1日(三)

0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 持平 -0.6%

(较上年同期) -1.8% -1.5%

0743 意大利Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月 44.2 44.6

0748 法国Markit制造业PMI 7月 43.6 43.6

0753 德国制造业PMI 7月 43.3 43.3

0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 44.1 44.1

0828 英国CIPS制造业PMI 7月 48.5 48.6

8月2日(四)

0715 瑞士零售销售 6月 +2.0% +6.2%

0730 瑞士PMI 7月 47.0 48.1

0830 英国建筑业PMI 7月 48.0 48.2

0900 欧元区PPI(较前月) 6月 -0.4% -0.5%

(较上年同期) +1.9% +2.3%

1100 英国央行利率决议 8月 0.50% 0.50%

量化宽松总规模(亿英镑) 3,750 3,750

1145 欧洲央行利率决议 8月 0.75% 0.75%

8月3日(五)

0743 意大利Markit服务业PMI 7月 43.5 43.1

0748 法国Markit服务业PMI 7月 50.2 50.2

综合PMI -- 48.0

0753 德国Markit服务业PMI 7月 49.7 49.7

0758 欧元区Markit服务业PMI 7月 47.6 47.6

综合PMI 46.4 46.4

0828 英国CIPS服务业PMI 7月 51.5 51.3

0900 欧元区零售销售(较上月) 6月 持平 +0.6%

(较上年同期) -1.4% -1.7%

--------------------------------8月6日当周----------------------------------

8月6日(一)

0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 -- 负29.6

2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 7月 -0.50% +1.40%(完)

--编译 兰秀娟;审校 徐文焰

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐