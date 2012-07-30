欧洲经济指标预测--7月30日-8月6日****

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透7月30日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------7月30日当周----------------------------------
7月30日-8月10日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 7月 -- +1.0%
三个月Halifax房价指数(较上年同期) -- -0.5%
7月30日(一)
0830 英国消费者信贷(亿英镑) 6月 增加4 增加7
抵押贷款额(亿英镑) 增加4 增加6
抵押贷款批准件数(千件) 49.0 51.1
0830 英国M4货供额(较前月) 6月 -- -0.10%
0900 欧元区企业景气指数 7月 负1.05 负0.94
经济景气指数 88.7 89.9
工业景气指数 负14 负12.7
服务业景气指数 负8.0 负7.4
消费者景气指数 负21.6 负19.8
消费者通胀预期指数 -- 19.7
生产者物价预期指数 -- 负1.3
2301 英国GFK消费者信心指数 7月 负29 负29
7月31日(二)
0600 瑞士UBS消费指标 6月 -- 1.05
0600 德国零售销售(较前月) 6月 +0.5% -0.3%
(较上年同期) +0.4% -1.1%
0645 法国消费者支出(较前月) 6月 +0.1% +0.4%
0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 -0.4% -1.0%
0755 德国经季节调整的失业人口变化(万人) 7月 增加1 增加0.7
未经季节调整的失业人口(万人) 290 280
经季节调整的失业率 6.8% 6.8%
经季节调整的失业人口(万人) -- 288.2
0800 意大利失业率 6月 10.2% 10.1%
0900 欧元区HICP(较上年同期) 7月初值 +2.4% +2.4%
0900 意大利CPI(较前月) 7月初值 +0.3% +0.2%
(较上年同期) +3.3% +3.3%
意大利HICP(较前月) -1.7% +0.2%
(较上年同期) +3.7% +3.6%
0900 欧元区失业率 6月 +11.2% 11.1%
1000 意大利PPI(较前月) 6月 -0.2% -0.3%
(较上年同期) +2.1% +2.2%
8月1日(三)
0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 7月 持平 -0.6%
(较上年同期) -1.8% -1.5%
0743 意大利Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月 44.2 44.6
0748 法国Markit制造业PMI 7月 43.6 43.6
0753 德国制造业PMI 7月 43.3 43.3
0758 欧元区Markit制造业PMI 7月 44.1 44.1
0828 英国CIPS制造业PMI 7月 48.5 48.6
8月2日(四)
0715 瑞士零售销售 6月 +2.0% +6.2%
0730 瑞士PMI 7月 47.0 48.1
0830 英国建筑业PMI 7月 48.0 48.2
0900 欧元区PPI(较前月) 6月 -0.4% -0.5%
(较上年同期) +1.9% +2.3%
1100 英国央行利率决议 8月 0.50% 0.50%
量化宽松总规模(亿英镑) 3,750 3,750
1145 欧洲央行利率决议 8月 0.75% 0.75%
8月3日(五)
0743 意大利Markit服务业PMI 7月 43.5 43.1
0748 法国Markit服务业PMI 7月 50.2 50.2
综合PMI -- 48.0
0753 德国Markit服务业PMI 7月 49.7 49.7
0758 欧元区Markit服务业PMI 7月 47.6 47.6
综合PMI 46.4 46.4
0828 英国CIPS服务业PMI 7月 51.5 51.3
0900 欧元区零售销售(较上月) 6月 持平 +0.6%
(较上年同期) -1.4% -1.7%
--------------------------------8月6日当周----------------------------------
8月6日(一)
0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 -- 负29.6
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 7月 -0.50% +1.40%(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。