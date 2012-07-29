日韩经济指标预测--7月30日-8月6日****

路透7月30日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------7月30日当周--------------------------------
7月29日(日)
2350 日本工业生产 6月初值 +1.5% -3.4%
工业生产一个月预估 -- +2.7%
工业生产两个月预估 -- +2.4%
7月30日(一)
2300 韩国工业生产(较前月) 6月 -0.1% +1.1%
(较上年同期) +1.5% +2.6%
服务业产出(较前月) -- +0.2%
2313 日本制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 49.9
2330 日本所有家庭支出(较前月) 6月 -0.6% +1.5%
(较上年同期) +2.9% +4.0%
2330 日本失业率 6月 4.4% 4.4%
求职求才比 0.82 0.81
7月31日(二)
0130 日本加班工资 6月 -- +6.4%
0500 日本建筑订单(较上年同期) 6月 -- -0.9%
0500 日本房屋开工(较上年同期) 6月 +9.4% +9.3%
-- 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,123.8
2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.3% -0.1%
(较上年同期) +2.0% +2.2%
8月1日(三)
0000 韩国汇丰/Markit制造业PMI 7月 -- 49.38
0000 韩国出口 7月初值 -3.6% +1.1%
进口 -0.9% -5.5%
贸易收支(亿美元) -- 顺差49
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超1,642
外资投资日本股市(亿日圆) -- 卖超421
8月2日(四)
暂无重要数据.
8月3日(五)
暂无重要数据.
----------------------------------8月6日当周--------------------------------
8月6日(一)
0500 日本领先指标 -- +0.3
同时指标 -- -1.2(完)
--编译 程琳;审校 张荻
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]