谷歌推网络服务 超过传统网速100倍

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路透堪萨斯城/纽约7月26日电（记者 Carey Gillam/Yinka Adegoke）---谷歌(GOOG.O)周四推出超高速网络和电视服务谷歌光纤（Google Fiber），承诺比传统的美国有线电视及电信公司接入网络的速度快100倍以上。

谷歌高管称，此服务可能从9月开始安装。谷歌希望晚些时候在堪萨斯以外的其他城市推出这项服务。

“（互联网）接入是下一块有待开发的前沿阵地。我们将进入该领域并实现盈利。这就是我们的计划。”谷歌首席财务官Patrick Pichette表示。

“我们站在十字路口，我们认为没有必要等待。”Pichette说道。

谷歌光纤超高速网络服务提供高速的网络接入和电视信号，意在提供超出现有服务的速度，帮助用户搜索直播频道、Netflix、YouTube，录制节目和大量定制节目。不过不包含电话服务。

“电话是20世纪40年代的东西。要固定电话有什么用呢？两周才会用一次。”Pichette说道。

谷歌光纤服务包含超过100个网络，电视套餐每月收费120美元，包含每秒1GB的网速和1TB的云存储空间。（完）