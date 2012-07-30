《欧洲政经焦点》欧元区危机将于9月迎来关键时刻

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透布鲁塞尔7月29日电---过去几年,欧洲勉强挨过了债务危机中的一长串危机时刻,但是随着决策者用以拯救欧元的选择越来越少,今年9月将成为"事关存亡"的一个月.
不管危机与否,许多欧洲政策制定者们都将于8月度暑假.当他们从假期归来时,等待他们的将是一系列关键事件、决定和最后期限.
"无疑9月将是关键时刻,"一位欧元区高层政策制定者表示.
在这个月,德国法院将做出一项裁决,可能削弱欧元区永久性抒困基金;在希腊试图重新商讨金援条款之际,反对救助行动的荷兰将举行大选;关于给希腊贷款的国家的纳税人是否该承担巨额损失,也将做出决定.
此外,欧元区还必须想出如何帮助危机波及到的西班牙和意大利,或者若其中一个或两个都将倒下,该采取什么措施.
"在处理欧盟问题近20年的时间里,我从未见过像现在一样的情势,"一位欧元区外交官本周表示,"现在面临的问题确实非常、非常难以解决,我们能否找到正确的脱身办法,还十分不明朗."
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。