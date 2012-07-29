全球外汇市场7月30日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)
7月29日(日)
2350 - 日本6月工业生产
7月30日(一)
-- - 希腊政党领袖讨论预算削减案
0830 - 英国6月消费者信贷及M4货供
0900 - 欧元区7月企业和经济景气指数
1230 - 美国芝加哥联储6月中西部制造业指数
1430 - 美国达拉斯联储7月制造业指数
2330 - 日本6月失业率
2330 - 日本6月家庭支出
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 程琳;审校 张若琪
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
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