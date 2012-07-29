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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 07:06 BJT

全球外汇市场7月30日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月29日(日)

2350 - 日本6月工业生产

7月30日(一)

-- - 希腊政党领袖讨论预算削减案

0830 - 英国6月消费者信贷及M4货供

0900 - 欧元区7月企业和经济景气指数

1230 - 美国芝加哥联储6月中西部制造业指数

1430 - 美国达拉斯联储7月制造业指数

2330 - 日本6月失业率

2330 - 日本6月家庭支出

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 程琳;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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