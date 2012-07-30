〔美股业绩〕默克第二季业绩优于预期,令抵御竞争的市场信心增强

路透7月27日电---美国第二大制药商默克(MRK.N)公布的第二季获利优于预期,因糖尿病和爱滋病毒(HIV)的疫苗和诊治销售强劲,令投资者更加相信该公司顺尔宁(Singulair)哮喘药能够经受得住非专利药方面的竞争.

默克周五亦把第二季获利超过预期归因于市场营销和行政开支下降2.6亿美元.该公司股价大涨4%,报45.08美元.

ISI Group分析师Mark Schoenebaum表示,季度业绩"非常不错,"因销售意外强劲.

默克表示,第二季获利17.9亿美元,合每股盈余(EPS)为0.58美元,上年同期分别为20.2亿美元和0.65美元.

扣除特殊项目后,该公司的EPS为1.05美元,分析师原先平均预计为1.01美元.

营收上扬1%至123.1亿美元,超过市场预计的121.5亿美元.若不是美元升值降低了其在海外市场的营收价值,营收可能成长5%.

尽管外汇因素带来负面影响,默克确认扣除特殊项目的全年EPS预期介于3.75-3.85美元,而上年EPS为3.77美元.(完)