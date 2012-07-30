〔伦敦奥运〕郭文珺女子气手枪蝉联奥运冠军

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月29日电---中国射手郭文珺周日在伦敦奥运会女子10米气手枪决赛中，以近乎完美的最后一枪，在这场令人神经紧张的比赛中实现大逆转而卫冕成功。
郭文珺最后总成绩为488.1环。法国姑娘戈贝维尔（Celine Goberville）和乌克兰名将科斯捷维奇（Olena Kostevych）最后同样打出486.6环。在加赛之后，二者最终分别位列二、三名。
郭文珺在看到自己最后一枪打出10.8环的成绩时，不禁双手掩面难以置信，她的最后一枪一举反超在最后一轮之前还以0.5环优势领先的戈贝维尔。而决赛可能打出的最完美环数是10.9。
这位25岁的法国女将最后一轮只打出了一个令人失望的8.8环。
“我只是在最后一枪中竭尽全力，”兴高采烈的郭文珺在拿到中国射击队的第二枚金牌后说道。
“这意味这我做得最好。我太高兴了。我只关注着比赛，没有考虑太多其他的东西。”(完)
编译：林秀峰 发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。