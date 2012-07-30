朝鲜领导人金正恩欲推行经济改革 米价高涨饥民陡增

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔7月27日电(记者 Ju-min Park)---所谓朝鲜年轻领导人金正恩计划改革经济的传言已产生影响：该国米价已上涨至多数家庭难以负担的高度。
现居韩国的朝鲜叛逃者Seo Jae-pyoung与一名朝鲜朋友通话，后者暗中联系他，希望能走私现金入境。
Seo对路透表示：“他（朋友）没办法应付高物价，称米价飙升……他的钱都用光了。”
“这表明朝鲜的经济情况正严重恶化……我感觉已经到了生死存亡之际，金正恩或许清楚，不进行改革或对外开放，朝鲜政权不会维持很久。”
米价上升的另外一个原因是中间商的囤积。中间商希望改革的传言能最终落实，并从中谋利。
一名与中朝两国都有关系的消息人士告诉路透，朝鲜正加紧试行经济改革。
在这样一个高度隔绝且多疑的国家，由于禁止国民与外部人士随意接触，很难获得相关证据。由于叛逃者通常需数月才能逃离朝鲜，因而相关信息往往滞后。
但路透在首尔采访到的一些叛逃者称，他们与朝鲜的朋友保持着秘密接触。路透还采访了最近数月在政府支持下前往朝鲜的外籍人士。
总体印象是，在金正恩执政的七个月中，朝鲜鲜有实质性的改变。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。