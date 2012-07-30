《中国报摘》--中国证券报7月30日

* 头版头条:

--中国7月居民消费价格指数(CPI)将于下周公布.分析人士预计,由于翘尾因素影响进一步回落、食品价格相对稳定,7月CPI同比涨幅或跌入2%以内,初步预计为1.7%左右,将创出30个月以来新低.随着CPI进一步下行预期增强,出于稳增长的需要,未来货币政策可能继续向适度宽松倾斜,三季度降息、降准窗口进一步打开.

* 其他:

--国家发改委价格司有关负责人日前表示,将深化资源性产品价格改革,选择部分电力供需较为宽松的地区,开展竞价上网试点.鼓励符合国家产业政策、体现转变经济发展方式要求、具备一定规模的非高耗能企业,与发电企业开展直接交易试点.

--从浙江省政府了解到,今年全省将发行地方政府债券104亿元人民币,全额用于市县,优先用于公益性项目,相关预算调整方案已经省人大常委会批准通过.

--据中国证券金融公司透露,启动转融通试点的准备工作已基本就绪,推出转融资和转融券业务的条件基本成熟.其中,转融资规模可达750亿元.转融通业务开闸对证券行业的积极作用毋庸置疑.

--国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成日前表示,中国经济在三季度有望探底回升,下半年经济增速将较上半年有所提高.

--继首家保证金试点之后,第二批券商现金管理产品正陆续推出,将有效盘活沉淀资金.继信达证券2011年底推出"现金宝"理财计划后,银河证券、国泰君安、中信证券(600030.SS)(6030.HK)和华泰证券(601688.SS)成为第二批获得试点资格的券商,粗略估算,这四家券商沉淀的保证金规模达1,000亿元的水平,约占全市场保证金六分之一.

--由于市场变化,A股公司频现调整定向增发价.山西三维(000755.SZ)公告,拟对此前通过的非公开发行股票方案的部分内容进行调整.调整后发行价定为不低于6.5835元/股,发行股数增至不超过2.28亿股.而原计划是以不低于10.64元/股增发不超过1.5亿股.(完)

--整理 冉莹; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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