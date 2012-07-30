《中国报摘》--中国证券报7月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--中国7月居民消费价格指数(CPI)将于下周公布.分析人士预计,由于翘尾因素影响进一步回落、食品价格相对稳定,7月CPI同比涨幅或跌入2%以内,初步预计为1.7%左右,将创出30个月以来新低.随着CPI进一步下行预期增强,出于稳增长的需要,未来货币政策可能继续向适度宽松倾斜,三季度降息、降准窗口进一步打开.
* 其他:
--国家发改委价格司有关负责人日前表示,将深化资源性产品价格改革,选择部分电力供需较为宽松的地区,开展竞价上网试点.鼓励符合国家产业政策、体现转变经济发展方式要求、具备一定规模的非高耗能企业,与发电企业开展直接交易试点.
--从浙江省政府了解到,今年全省将发行地方政府债券104亿元人民币,全额用于市县,优先用于公益性项目,相关预算调整方案已经省人大常委会批准通过.
--据中国证券金融公司透露,启动转融通试点的准备工作已基本就绪,推出转融资和转融券业务的条件基本成熟.其中,转融资规模可达750亿元.转融通业务开闸对证券行业的积极作用毋庸置疑.
--国家统计局中国经济景气监测中心副主任潘建成日前表示,中国经济在三季度有望探底回升,下半年经济增速将较上半年有所提高.
--继首家保证金试点之后,第二批券商现金管理产品正陆续推出,将有效盘活沉淀资金.继信达证券2011年底推出"现金宝"理财计划后,银河证券、国泰君安、中信证券(600030.SS)(6030.HK)和华泰证券(601688.SS)成为第二批获得试点资格的券商,粗略估算,这四家券商沉淀的保证金规模达1,000亿元的水平,约占全市场保证金六分之一.
--由于市场变化,A股公司频现调整定向增发价.山西三维(000755.SZ)公告,拟对此前通过的非公开发行股票方案的部分内容进行调整.调整后发行价定为不低于6.5835元/股,发行股数增至不超过2.28亿股.而原计划是以不低于10.64元/股增发不超过1.5亿股.(完)
--整理 冉莹; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。