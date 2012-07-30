沙特称叙利亚人应拥有“自卫”能力

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透利雅得7月29日电---沙特阿拉伯称，叙利亚人应该拥有保护自己抵御政府攻击的能力，但是拒绝就该国帮助在土耳其建立秘密联络中心援助叙利亚反对派的报导予以直接置评。
消息人士周五告知路透，沙特、土耳其和卡塔尔在土耳其东南部城市阿达纳建立了一个中心，为反对派叙利亚自由军（Free Syrian Army）提供通讯和武器方面的帮助。
“沙特的立场众所周知，希望对叙利亚人民提供资金和人道援助，如果国际社会不能保护叙利亚人民，至少帮助他们获得保护自己的能力。”沙特外交部发言人周六在书面回复路透提问时称。
“叙利亚政府进口和使用了各种武器打击和压迫叙利亚人民，战争很残酷，仿佛是对待外敌，而不是对待手无寸铁的人民。”
消息人士称，阿达纳中心是在沙特副外长Abdulaziz bin Abdullah访问土耳其时建议成立的。
不过沙特外交部发言人表示，Abdulaziz并未出访过土耳其。（完）
--编译：李富强 发稿：王凤昌
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。