〔离岸人民币〕日本三井住友融资租赁三年期点心债票息为4%--IFR

路透7月30日电---据汤森路透旗下IFR报导，日本三井住友融资租赁第二次发行的离岸人民币债已经定价。是次发行的6亿元人民币（约合9,500万美元）三年期债券的票息4%，以面值平价发行，符合此前4%的最初参考价格区间。
是次定价较可比的三菱日联租赁2015年3月到期、票息为3.6%的债券二级市场利率3.75%，存在小幅溢价。
若以伦敦银行间拆放款利率（LIBOR）来看，是次定价加码约195个基点。
认购额总计11亿元人民币。按地域划分，香港投资者在这宗交易中认购最多，占到77%，随后为新加坡（19%）、其他地区（4%）。若按投资者类型划分，基金经理认购42%，私人银行认购35%，银行认购19%，其它投资者认购4%。
此前，该公司已于7月17日至19日在香港举行投资推介会，7月20日与新加坡投资者会晤。
SMBC日兴、中国银行（香港）、高盛(GS.N)、汇丰(0005.HK)(HSBA.L)及大和资本市场为是次融资的联席账簿管理人及联席牵头经办人。
是次融资标志着三井住友融资重返离岸人民币市场，该公司去年9月曾发行5亿元人民币点心债，包括以2.5%的票面息率发行了2亿元人民币2年期债券，及以3.0%票面息率发行了3亿元人民币3年期债券。高盛担任该交易的账簿管理人，SMBC日兴证券（香港）为共同主办行。(完)
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--整理 张喜良; 审校 曾祥进