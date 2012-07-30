〔金砖国家〕7月27日股汇市收盘纵览

路透7月30日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月27日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收高2.76%,报941.76点.

中国股市:沪综指小幅收升.此前欧洲央行总裁德拉吉誓言将尽一切所能避免欧元区瓦解的言论暂时缓和市场对欧债危机的担忧,并推动全球各主要股市大幅上涨,但国内股市人气仍持续低迷令大盘上行乏力.分析人士认为,在降准迟迟未能兑现,资金面总体仍未宽松,及整体经济未见明显好转迹象下,后市沪综指仍将继续下探.沪综指.SSEC收报2,128.765点,涨2.761点,或0.13%.本周该股指累计下跌1.84%.上海A股成交额为466亿元人民币,上日为447亿元.[.SSCN]

香港股市:收涨2%,录得一个月来最大单日涨幅,之前欧洲央行总裁的讲话引发投资者进行空头回补.该讲话增强了对欧央行将采取行动解决欧债危机的期望.恒生指数.HSI收高382点至19,275,不过本周仍下跌1.9%.恒生国企指数.HSCE收升2%至9,398.9,但本周也下滑1.8%.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS收升,欧洲央行总裁的讲话提振欧元大幅反弹,人民币亦受拉动延续涨势,但相较外盘,中间价的跟涨幅度明显不足,显示人民币汇价的弱势格局未改.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水950点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.4757元.[CNY/CN][ID:nSB1692466]

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印度股市:收涨,私营银行领涨,因ICICI Bank公布强劲获利.欧洲央行(ECB)暗示将努力化解欧债危机刺激亚洲股市普涨,也提振印度股市的市场情绪.指标BSE指数.BSESN收升1.2%,报16,839.19点.[.BO][ID:nL4E8IR2FP]

印度汇市:印度卢比连续第二日走高,因印度股市走高.印度卢比兑美元INR=D2收在55.33/34,高于周四收盘的55.52/53.[INR/][ID:nL4E8IR34K]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,382.820点.MSCI明晟俄罗斯指数.MIRU00000PUS上涨2.6%至748.52点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX上扬0.73%至32.0700;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.15%,报39.6350.

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巴西股市:飙涨,因越来越多的迹象显示,美国和欧洲决策当局准备采取措施提振其经济,此举可能提振外资对风险资产的买盘.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收市劲扬4.72%至56,553.12点,为2011年8月以来最大单日涨幅.全周累计升4.3%,录得六个月来最大周涨幅.[ID:nL2E8IRCJT]

巴西汇市:巴西雷亚尔兑美元BRBYBRL=几无变动,小跌0.04%至2.0228,因投资者担忧若雷亚尔涨幅过大,巴西央行可能出手干预.雷亚尔最近几周一直在2.0-2.05的窄幅区间内波动,交易商称这是巴西央行设定的非正式交易区间.[ID:nL2E8IR9TI]

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南非股市:连续第四日收高,令综合指数回升至纪录高位附近,因全世界的投资者重拾应对欧债危机的信心,大举买进股票和其他风险资产.综合指数.JALSH升1.11%,收于34,671.00点,距离6月20日触及的纪录高位34,808.92不远.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI涨1.16%,报30,508.18点.[.J][ID:nL6E8IRL2S]

南非汇市:南非兰特兑美元尾盘走坚,受法国和德国领导人承诺竭尽所能护卫欧元的讲话提振,欧元是南非最大贸易伙伴使用的货币.截至1500GMT,兰特兑美元ZAR=D3报8.2171,较周四纽约收盘价8.2450升0.28%.[ZAR/][ID:nL6E8IRL2U](完)