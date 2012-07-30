〔日本数据〕6月工业生产初值较前月意外下滑0.1%,预估为成长

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透东京7月30日电---日本经济产业省周一公布的数据显示,日本6月工业生产意外较前月下滑0.1%,且为连续三个月下滑,凸显全球需求放缓的疑虑正损及日本的工厂产出.
分析师预估中值为上升1.5%.
数据显示,经济产业省访查的日本制造商预计,7月制造业产出料较前月增长4.5%,8月或较前月下滑0.6%.
经济产业省调降工业生产预估,称工业生产整体趋势为持平.此前该省称产出增温.(完)
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--编译 张若琪;审校 孙茉莉
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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