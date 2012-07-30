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货币新闻 | 2012年 7月 30日 星期一 08:03 BJT

〔日本数据〕6月工业生产初值较前月意外下滑0.1%,预估为成长

路透东京7月30日电---日本经济产业省周一公布的数据显示,日本6月工业生产意外较前月下滑0.1%,且为连续三个月下滑,凸显全球需求放缓的疑虑正损及日本的工厂产出.

分析师预估中值为上升1.5%.

数据显示,经济产业省访查的日本制造商预计,7月制造业产出料较前月增长4.5%,8月或较前月下滑0.6%.

经济产业省调降工业生产预估,称工业生产整体趋势为持平.此前该省称产出增温.(完)

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--编译 张若琪;审校 孙茉莉

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