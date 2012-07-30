〔伦敦奥运〕菲尔普斯打破奖牌荒 北岛康介无缘奥运三连冠

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月29日电（记者Kevin Liffey）---伦敦奥运会比赛周日进入第二天，这一天“飞鱼”菲尔普斯（Michael Phelps）赢得了他个人生涯第17枚奥运奖牌，离创造个人获得奥运奖牌总数的世界记录更近了一些。

但是，菲尔普斯所在的美国队这次并没能如愿获得男子4X100米自由泳金牌，冠军由法国队获得，美国屈居亚军。

南非选手范德伯格（Cameron van der Burgh）和美国选手沃尔默（Dana Vollmer）分别打破了男子100米蛙泳和女子100米蝶泳的世界记录。范德伯格成功阻击了日本选手北岛康介（Kosuke Kitajima），后者原本有可能成为第一个连续在三届奥运会的同一项目获得金牌的男子游泳选手。

自行车运动员阿米斯特德（Lizzie Armitstead）为英国赢得本届奥运会首枚奖牌。在自行车女子公路赛中，她紧随来自荷兰的夺冠热门弗斯（Marianne Vos）到达终点，获得银牌。比赛中天公不作美，天空一直在下雨。

美国男篮“梦之队”在首战迎来开门红，轻取法国队。但是同样是来自美国的夺冠热门，体操女子全能世锦赛冠军韦伯（Jordyn Wieber）在预选赛中表现欠佳，未能进入个人全能决赛。

总体来说，中国现在以12枚奖牌的成绩在奖牌榜上占尽先机，排名第二的美国队收获了包括3枚金牌在内的11枚奖牌。

**首银**

菲尔普斯在男子4x100米自由泳接力中担当了美国队的第二棒。美国队惜败与法国队，对菲尔普斯而言终于迎来了他在本届奥运会上的首枚奖牌，尽管这是一枚银牌。

曾在2004年雅典奥运会和四年之后的北京奥运会包揽男子蛙泳两项冠军的日本名将北岛康介，在周日的100米蛙泳比赛中仅位列第五，只能寄望于男子200米蛙泳实现奥运三连冠。

法国代表队在游泳项目上再添一金，预赛第一晋级的穆法特(Camille Muffat(在女子400米自由泳中战胜了美国选手施密特(Allison Schmitt)以及卫冕冠军、英国选手阿德灵顿(Rebecca Adlington)。

**东道主冲击金牌再度失利**

英国由于在首个比赛日没有任何斩获，但是在第二个比赛日，阿米斯特德抢在游泳名将阿德灵顿之前，帮助英国染指了奖牌。阿米斯特德、弗斯和来自俄罗斯的Olga Zabelinskaya在距离终点50公里的地方开始甩开大部队开始领骑。

夺冠大热门弗斯在北京奥运会场地自行车比赛中曾摘得女子记分赛桂冠，但是过去五届世界公路锦标赛上都屈居第二。这一回，她在白金汉宫面前林荫路的最后冲刺没有出现任何失误。

“奥运会和世锦赛式不同的。我知道这将是一个迥异的比赛，”弗斯在新闻发布会上说。“你不需要去考虑太多以前的成绩。”

韩国女子射箭队进一步扩大了她们对奥运赛场的主宰权，连续第七次赢得奥运女子射箭团体金牌。韩国队最后一箭射出九环，才惊险战胜中国队，中国则连续第三次在该项目取得银牌。

**“梦之队”**

最新的这款“梦之队”由詹姆斯（LeBron James）和科比（Kobe Bryant）领衔。他们以98比71战胜了法国队，开启了卫冕之旅。这场漂亮的比赛中，梦十队巧妙的助攻、雷鸣般的扣篮和绝佳的处理引得在场观众一阵阵的欢呼。

但是对于女子体操名将韦伯（Jordyn Wieber）来说，却没有这许多欢乐。在她加冕奥运会女子体操全能冠军之梦破碎后，她只得从前来采访的记者们面前逃走。

韦伯在自由操中出现失误，在平衡木表现大失水准，意味着她的队友道格拉斯(Gabby Douglas)和莱斯曼(Aly Raisman)代表美国出战女子全能决赛。

在温布尔顿球场（Wimbledon），大雨使得场馆不得不打开了遮雨天棚。女单第二号种子选手拉德万斯卡（Agnieszka Radwanska）不敌来自德国的格尔吉斯（Julia Goerges）。

英国人穆雷（Andy Murray）直落两盘轻松击败瑞士人瓦林卡（Stanislas Wawrinka）。但是世界排名第二的塞尔维亚选手德约科维奇（Novak Djokovic）慢热开局，以6-7 6-2 6-2的总比分战胜意大利选手Fabio Fognini。

小国格鲁吉亚为其传统强项柔道锦上添花。本届柔道赛最年轻的参赛选手、世界排名32位的阿勒克西季奇（Lasha Shavdatuashvili）为其祖国赢得了奥运史上的第三枚柔道金牌。

但是，来自内陆国家尼日尔的赛艇运动员Hamadou Djibo Issaka向世人再一次证明了“重在参与”的奥运格言。

在两万名观众的呐喊助威下，三个月前刚开始这一项目训练的Issaka艰难地划向终点，落后小组第一名整整1分39秒。

“因为我来参加了奥运会，我们那儿由很多人都想加入赛艇运动，”他说。“我们回去就会好好开始练。我们只需要等船只就绪。”（完）