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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 08:12 BJT

〔日本股市〕日经指数盘初走高1%,寄望欧美央行出台进一步刺激举措

路透东京7月30日电---日本股市日经指数周一盘初上扬,受助于有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行可能出台更多刺激措施的预期升温.

日经指数.N225攀升1%至8,649.27点,东证股价指数.TOPX涨0.9%至732.96点.(完)

--编译 王兴亚;审校 吴云凌

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