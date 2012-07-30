《中国报摘》--金融时报7月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 头版头条:
--中国保险资产配置新政进一步引导保险公司加强风险管理,促进资产负债与风险收益平衡,从源头厘清保险资金的性质;而新政将寿险投资连结保险产品设为独立账户,极大提升保险资金投资股票和基金的空间.
* 其他:
--民生银行(600016.SS)(1988.HK)行长洪崎称,尽管本次利率调整标志着利率市场化进入新阶段,但快速推进的条件仍不完全具备,未来三年左右时间内,预计各项配套改革必将陆续推出,银行业正步入一个剧烈变革的时代.
--美银美林大中华区首席经济学家陆挺表示,中国经济几大方面出现企稳苗头,增速在第三季度有望回升,但进出口贸易仍面临较大下行压力.宏观调控政策应适当宽松,阻遏通货紧缩和经济增长疲软的风险,下一阶段经济政策重在"稳".(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 宿泱韫; 审校 张喜良
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。