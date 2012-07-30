《中国报摘》--金融时报7月30日

* 头版头条:

--中国保险资产配置新政进一步引导保险公司加强风险管理,促进资产负债与风险收益平衡,从源头厘清保险资金的性质;而新政将寿险投资连结保险产品设为独立账户,极大提升保险资金投资股票和基金的空间.

* 其他:

--民生银行(600016.SS)(1988.HK)行长洪崎称,尽管本次利率调整标志着利率市场化进入新阶段,但快速推进的条件仍不完全具备,未来三年左右时间内,预计各项配套改革必将陆续推出,银行业正步入一个剧烈变革的时代.

--美银美林大中华区首席经济学家陆挺表示,中国经济几大方面出现企稳苗头,增速在第三季度有望回升,但进出口贸易仍面临较大下行压力.宏观调控政策应适当宽松,阻遏通货紧缩和经济增长疲软的风险,下一阶段经济政策重在"稳".(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫; 审校 张喜良

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