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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 08:19 BJT

〔韩国股市〕高开,欧美央行祭出刺激措施的期望提振风险偏好

路透首尔7月30日电---韩国股市周一高开,美国联邦储备理事会(美联储,FED)和欧洲央行本周或采取重大刺激举措的预期对风险偏好构成支撑.

韩国第二大移动服务提供商--KT Corp(030200.KS)下跌2%,此前遭遇黑客攻击870万用户的个人信息被泄露.

0001GMT,综合股价指数.KS11上涨0.87%,报1,845.08点.(完)

--编译 王兴亚;审校 孙茉莉

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