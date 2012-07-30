《中国报摘》--其他报纸重要消息7月30日

**上海证券报**

--据悉,中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)非公开发行A股方案正在等待证监会的正式批文.交行298亿元人民币A股非公开发行的认购对象包括七家机构,其中超过2/3的发行规模由公司第一、二大股东财政部、社保基金认购,认购完成后其持股比例将分别增至26.53%和13.88%.

--继哈密南-郑州特高压输电工程于5月开工后,发改委日前正式核准溪洛渡-浙江正负800千伏特高压直流输电工程.次条特高压线路投资238.55亿元,将于2014年投产,每年可向浙江地区输送清洁水电约400亿千瓦时,相当于节省标煤1,228万吨,减排二氧化碳超过3,400万吨.

--国内成品油价格调整所参考的重要参数--三地(迪拜、布伦特、辛塔)原油移动平均价格变化率预计将在本周突破4%.这意味着只要另一个参数--22个工作日的时间条件满足,则国内成品油调价"窗口"将再度打开.但由于是涨价,即便"窗口"打开后预计国家发改委也未必会马上兑现.

**人民日报**

--评论文章称,稳增长不能靠楼市,若持续过度依赖房地产拉动经济增长,会导致产业结构调整无法推进,对经济的长期伤害远大于短期拉动.

--评论文章称,刺激消费增长的政策只能短期奏效,扩消费重在服务升级.目前,家政、文化、娱乐等服务业的发展还不充分;金融、通讯、旅游等面临市场竞争不充分、企业不规范等问题;医疗、养老、保健等则应增加政府对基本公共服务的供给.

**第一财经日报**

--作为第三家国家自主创新示范区的上海张江高科技园区迎来建园20周年.在国家战略的指引下,"十二五"(2011-2015年)期间张江高新区核心园将保持每年200亿元的产业类投资,总计达1,000亿元,争创国际一流的创新科技园区.

--近日,毕马威发布报告表示,虽然有迹象表明中国2012年的增长可能会放缓,但预期信托业在年底前有可能超过保险业,成为中国金融服务业第二大产业.2011年信政合作产品资产管理规模降幅达29%,但基础产业信托在未来仍将是推动信托发展的三大领域之一.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 宿泱韫/冉莹; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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