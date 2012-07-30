《中国报摘》--其他报纸重要消息7月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
**上海证券报**
--据悉,中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)非公开发行A股方案正在等待证监会的正式批文.交行298亿元人民币A股非公开发行的认购对象包括七家机构,其中超过2/3的发行规模由公司第一、二大股东财政部、社保基金认购,认购完成后其持股比例将分别增至26.53%和13.88%.
--继哈密南-郑州特高压输电工程于5月开工后,发改委日前正式核准溪洛渡-浙江正负800千伏特高压直流输电工程.次条特高压线路投资238.55亿元,将于2014年投产,每年可向浙江地区输送清洁水电约400亿千瓦时,相当于节省标煤1,228万吨,减排二氧化碳超过3,400万吨.
--国内成品油价格调整所参考的重要参数--三地(迪拜、布伦特、辛塔)原油移动平均价格变化率预计将在本周突破4%.这意味着只要另一个参数--22个工作日的时间条件满足,则国内成品油调价"窗口"将再度打开.但由于是涨价,即便"窗口"打开后预计国家发改委也未必会马上兑现.
**人民日报**
--评论文章称,稳增长不能靠楼市,若持续过度依赖房地产拉动经济增长,会导致产业结构调整无法推进,对经济的长期伤害远大于短期拉动.
--评论文章称,刺激消费增长的政策只能短期奏效,扩消费重在服务升级.目前,家政、文化、娱乐等服务业的发展还不充分;金融、通讯、旅游等面临市场竞争不充分、企业不规范等问题;医疗、养老、保健等则应增加政府对基本公共服务的供给.
**第一财经日报**
--作为第三家国家自主创新示范区的上海张江高科技园区迎来建园20周年.在国家战略的指引下,"十二五"(2011-2015年)期间张江高新区核心园将保持每年200亿元的产业类投资,总计达1,000亿元,争创国际一流的创新科技园区.
--近日,毕马威发布报告表示,虽然有迹象表明中国2012年的增长可能会放缓,但预期信托业在年底前有可能超过保险业,成为中国金融服务业第二大产业.2011年信政合作产品资产管理规模降幅达29%,但基础产业信托在未来仍将是推动信托发展的三大领域之一.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 宿泱韫/冉莹; 审校 张喜良
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
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台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。