〔伦敦奥运〕中国轻取女子双人三米板跳水金牌

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月29日电---周六，中国队的吴敏霞和何姿带来了一场教科书式的跳水表演，她们从第一跳开始，动作干净利落统一协调，非常轻松地拿到了伦敦奥运女子双人三米板的金牌。

在一组澳大利亚选手近乎完美地完成了同样的动作之后，这队世界冠军选手也高质量地完成了向后翻腾两周半屈体（205B）的动作入水时近乎没有溅起一点水花。

吴敏霞和何姿以346.2分的高分摘得金牌，使得真正的较量仅留给了颁奖台上剩下的席位。

美国组合Abigail Johnston和Kelci Bryant对于拿到银牌表现得非常高兴。Bryant在北京奥运会上得到过321.9的高分，但是仍与冠军失之交臂。

加拿大选手Emile Heymans和Jennifer Abel曾在今年二月的跳水世界杯上夺冠。今天，她们在动作相对简单的第二跳有些慌乱，出现了失误。结果以316.8分总分位列第三，得到铜牌。

中国队曾在去年的上海世锦赛上包揽了跳水项目全部10枚金牌。在北京，他们拿到了奥运跳水项目全部八枚金牌中的七枚，而这一次，他们打算一口气拿下全部八枚金牌。（完）