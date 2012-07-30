〔伦敦奥运〕中国轻取女子双人三米板跳水金牌

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月29日电---周六，中国队的吴敏霞和何姿带来了一场教科书式的跳水表演，她们从第一跳开始，动作干净利落统一协调，非常轻松地拿到了伦敦奥运女子双人三米板的金牌。
在一组澳大利亚选手近乎完美地完成了同样的动作之后，这队世界冠军选手也高质量地完成了向后翻腾两周半屈体（205B）的动作入水时近乎没有溅起一点水花。
吴敏霞和何姿以346.2分的高分摘得金牌，使得真正的较量仅留给了颁奖台上剩下的席位。
美国组合Abigail Johnston和Kelci Bryant对于拿到银牌表现得非常高兴。Bryant在北京奥运会上得到过321.9的高分，但是仍与冠军失之交臂。
加拿大选手Emile Heymans和Jennifer Abel曾在今年二月的跳水世界杯上夺冠。今天，她们在动作相对简单的第二跳有些慌乱，出现了失误。结果以316.8分总分位列第三，得到铜牌。
中国队曾在去年的上海世锦赛上包揽了跳水项目全部10枚金牌。在北京，他们拿到了奥运跳水项目全部八枚金牌中的七枚，而这一次，他们打算一口气拿下全部八枚金牌。（完）
编译：林秀峰 发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。