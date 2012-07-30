〔光伏产业〕中国光伏电池产品存在向欧盟倾销没有依据--商务部

路透北京7月30日电---针对蔓延至欧盟的光伏电池反倾销风波,中国商务部最新回应称,认为中国光伏电池产品存在倾销是没有依据的,希望中欧双方产业通过磋商解决分歧.

近日媒体报导指出,以德国太阳能电池巨头SolarWorldSWVG.DE为代表的欧盟光伏电池产业于7月24日向欧盟委员会提起对华光伏电池的反倾销申请.中国商务部称正在核实这一信息.

中国新华社并援引商务部进出口公平贸易局负责人的话称,光伏电池的原材料价格下降和中国产业技术进步是中国光伏电池具有价格竞争力的主要原因,并非欧盟某些企业声称的倾销行为.

其中,生产光伏电池的主要原材料多晶硅的进口价格近年来不断下降,由2008年最高的近300美元/公斤降至目前不到30美元/公斤,促使光伏电池价格不断降低.

该位负责人并指出,在整个光伏产业链中,中国的优势在电池组件及电池板生产环节,但企业生产所需的原材料、设备及生产技术大部分从欧美进口.对中国光伏电池采取限制措施也将损害欧方利益,希望双方产业通过磋商解决分歧.

欧洲是光伏产品最重要的市场,根据行业协会EPIA的数据,2011年全球光伏装置有74%是安装在欧洲.中国光伏电池及模组制造商也把欧洲作为主要市场,逐年抢占欧洲对手的份额.[ID:nST0463462]

美国今年5月对中国太阳能企业的产品征收不低于30%的惩罚性进口关税,因裁定这些企业向美国市场低价倾销太阳能面板.本次设定的进口税率约为31%,中国多数大型出口商都受到影响.[ID:nSB1554442](完)