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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 08:44 BJT

〔全球金市〕金价徘徊在1,620美元上方,关注欧美央行会议

路透新加坡7月30日电---金价周一持稳于每盎司1,620美元上方,投资者等待欧美央行给出关于进一步货币刺激措施更清晰的线索.

0021GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,623.59美元,上周录得2.5%的涨幅,为近两个月来最大单周涨幅.金价上周五一度触及1,629.10美元,创6月初以来最高.

美国期金8月合约GCQ2小涨0.2%,报1,621美元.

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