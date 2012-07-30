〔全球金市〕金价徘徊在1,620美元上方,关注欧美央行会议

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡7月30日电---金价周一持稳于每盎司1,620美元上方,投资者等待欧美央行给出关于进一步货币刺激措施更清晰的线索.
0021GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,623.59美元,上周录得2.5%的涨幅,为近两个月来最大单周涨幅.金价上周五一度触及1,629.10美元,创6月初以来最高.
美国期金8月合约GCQ2小涨0.2%,报1,621美元.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。