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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 09:01 BJT

《全球重要经济事件一览表》--7月30日-8月6日

(除特别说明外,均为GMT时间)

7月30日(一)

雅典--希腊政治领袖开会讨论2013-2014年预算削减计划,以期获得更多救助资金.

柏林--德国财长朔伊布勒会见美国财长盖特纳,随后举行联合记者会.(1130)

7月31日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议(第一天).

布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)开始对罗马尼亚的50亿欧元救助案进行为期两周的审查.

洛杉矶--美国财长盖特纳在洛杉矶全球事务理事会参加有关美国经济的讨论.(2000)

巴黎--意大利总理蒙堤与法国总统奥朗德会面讨论欧元区危机.

8月1日(三)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会公布利率决议(1815).

伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至8月2日).

8月2日(四)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0700),随后发表利率声明(1145)和举行记者会(1230).

伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(最后一日).

海牙--荷兰议会金融委员会讨论希腊局势和欧元区危机发展.荷兰财长德亚赫(Jan Kees de Jager)将参加.(0830)

8月3日(五)

暂无重要经济事件.

8月6日(一)

暂无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 徐文焰;审校 张若琪

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

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