《全球重要经济事件一览表》--7月30日-8月6日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月30日(一)
雅典--希腊政治领袖开会讨论2013-2014年预算削减计划,以期获得更多救助资金.
柏林--德国财长朔伊布勒会见美国财长盖特纳,随后举行联合记者会.(1130)
7月31日(二)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行利率会议(第一天).
布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)开始对罗马尼亚的50亿欧元救助案进行为期两周的审查.
洛杉矶--美国财长盖特纳在洛杉矶全球事务理事会参加有关美国经济的讨论.(2000)
巴黎--意大利总理蒙堤与法国总统奥朗德会面讨论欧元区危机.
8月1日(三)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会公布利率决议(1815).
伦敦--英国央行举行货币政策委员会(MPC)会议(至8月2日).
8月2日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0700),随后发表利率声明(1145)和举行记者会(1230).
伦敦--英国央行举行货币政策委员会会议(最后一日).
海牙--荷兰议会金融委员会讨论希腊局势和欧元区危机发展.荷兰财长德亚赫(Jan Kees de Jager)将参加.(0830)
8月3日(五)
暂无重要经济事件.
8月6日(一)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 张若琪
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。