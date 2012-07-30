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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 08:47 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元触及四周高位,韩债期货下滑

路透首尔7月30日电---韩国韩元兑美元KRW=周一盘初触及四周高位,因市场预期欧元区国家和欧洲央行将宣布措施来抑制区内主权债务危机,这支撑了韩元.

0025GMT,韩元/美元KRW=KFTC报1,134.8韩元,创7月5日来最强劲水准,上周五本地市场收报1,138.3.

韩国综合股价指数.KS11升1.1%至1,848.29.

9月三年期韩债期货KTBc1跌0.09点至105.85.

0025 GMT 上日收市价

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韩元/美元KRW= 1,134.8 1,138.3

日圆/韩元JPYKRW=R 14.4585/665 14.5299/438

韩国公债期货KTBc1* 105.85 105.94

韩国综合股价指数.KS11 1,848.29 1,829.16

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* 为三年期公债近月期约报价.(完)

--编译 侯向明;审校 张若琪

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