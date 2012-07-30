《新兴市场重要经济事件预告》--7月30日-8月6日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(除特别说明外,均为GMT时间)
7月30日(一)
卢安达--安哥拉央行公布利率决议(1000).
波哥大--哥伦比亚和哥斯达黎加展开双边自由贸易协议第一轮协商,分别由两国贸易部长Sergio Diaz-Granados与Anabel Gonzalez率团出席.
圣地亚哥--智利央行公布7月利率决策会议记录(1230).
7月31日(二)
孟买--印度央行公布2012-13年度货币政策季度中期回顾(0530).
布加勒斯特--国际货币基金组织(IMF)开始对罗马尼亚的50亿欧元救助案进行为期两周的审查.
8月1日(三)
暂无重要事件预告.
8月2日(四)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议(0700),随后宣布利率决议(1145)并召开新闻发布会(1230).
布拉格--捷克央行举行货币政策会议.
布加勒斯特--罗马尼亚央行就货币政策召开理事会会议.
坎帕拉--乌干达央行宣布货币政策声明.
8月3日(五)
曼谷--泰国央行公布季度通胀报告(0730).
墨西哥城--墨西哥央行公布货币政策会议记录.
8月6日(一)
暂无重要经济事件.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 徐文焰;审校 张若琪
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。