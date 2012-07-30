《独家新闻》希腊势将进行第二轮债务重组,欧洲央行或将为此遭受损失

路透布鲁塞尔7月27日电---官员表示,欧洲决策者正在致力于"最后机会"的政策选项,以降低希腊债务并将其保留在欧元区,与此同时欧洲央行(ECB)和国家央行持有的债券价值或出现大幅缩水.

在2月敲定的第二轮希腊援助方案中,民间债权人持有的希腊债券已遭受大幅减值,但这还不足以将希腊拉回能够偿付债务的轨道,进一步债务重组势在必行.

数位知晓讨论的欧元区高级官员告诉路透,最新的目标是将希腊债务进一步减少700-1,000亿欧元,将债务与年经济产出的比例降低到100%这道更可管理的水准.

这将要求持有希腊政府公债的欧洲央行和国家央行承担损失,同时也可能涉及接受损失的国家政府.

官员称,对欧洲央行和国家央行来说比较好的选择是承担成本,但这恐意味着一些银行和欧洲央行自己得进行资本重组.