《独家新闻》希腊势将进行第二轮债务重组,欧洲央行或将为此遭受损失

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透布鲁塞尔7月27日电---官员表示,欧洲决策者正在致力于"最后机会"的政策选项,以降低希腊债务并将其保留在欧元区,与此同时欧洲央行(ECB)和国家央行持有的债券价值或出现大幅缩水.
在2月敲定的第二轮希腊援助方案中,民间债权人持有的希腊债券已遭受大幅减值,但这还不足以将希腊拉回能够偿付债务的轨道,进一步债务重组势在必行.
数位知晓讨论的欧元区高级官员告诉路透,最新的目标是将希腊债务进一步减少700-1,000亿欧元,将债务与年经济产出的比例降低到100%这道更可管理的水准.
这将要求持有希腊政府公债的欧洲央行和国家央行承担损失,同时也可能涉及接受损失的国家政府.
官员称,对欧洲央行和国家央行来说比较好的选择是承担成本,但这恐意味着一些银行和欧洲央行自己得进行资本重组.
欧洲央行周五拒绝置评.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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