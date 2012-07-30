〔中国金融〕转融通业务推出在即,初期转融资规模可达750亿元--报载

路透北京7月30日电---中国证券报周一报导,转融通业务推出在即,初期转融资规模可达750亿元人民币.业内人士指出,转融通开闸后将助融资融券业务提升年内略显疲弱的证券业收入.

然导也指出,初期获取转融通业务试点资格的券商,将选自25家具有融资融券资格的公司,数目或有限,进而将拉大券商在创新业务上的差距.

转融通业务,是指证券金融公司将自有或者依法筹集的资金和证券出借给证券公司,以供其办理融资融券业务的经营活动.融资融券业务试点于2010年3月底正式启动,目前包括中信证券(600030.SS)等25家券商获得试点资格.

"转融通业务开闸后融资融券业务空间巨大,全年两融业务对行业收入的贡献有望突破100亿元."中证报援引券商人士预测称,"最早'尝鲜'转融通的券商将有望从最初获得(融资融券业务)试点资格的11家券商中出现."

作为转融通业务的重要参与主体之一,证券金融公司相关负责人预计,试点启动后,类似融资融券业务开展情况,转融资业务占比将大于转融券业务,有利于为市场注入资金.

截至上周一的数据显示,融资融券交易中,融资交易额占比为88.34%,融券交易额占比为11.66%;融资余额占比为98%,融券余额占比为2%,说明投资者融资买入股票的比例远大于融券卖出股票的比例.

业内人士也指出,近两年券商涉入融资融券业务的自有资金规模以千亿记,但并未全额使用;转融通业务的推出,最大的意义是卖空标的物的大大扩张,而非转融资规模的扩大.

上述证券金融公司负责人则表示,转融通业务的试点,做空与做多交易机制有利于挖掘市场合理价格,而不太可能造成过度卖空.(完)