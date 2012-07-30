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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 09:12 BJT

《中国已公布新股发行上市日程表》--7月30日

新股申购：      
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 网上申购日 证交所 公司名称  申购代码  发行量(万股)   发行价(元)   市盈率(倍)   主承销商 解冻日
    7/30      深   南大光电   300346       1,257        66.00        18.86     太平洋证券 8/2
    7/30      深   远程电缆   002692       4,535        15.00        23.08      招商证券  8/2
    7/31      深   双成药业   002693       3,000       *20.00       *35.09      海通证券  8/3
    8/1       沪   隆鑫通用     --     不超过8,000        --           --       中金公司  8/6
    8/8       沪   龙宇燃油     --     不超过5,050        --           --       华泰联合  8/13
    8/8       深   顾地科技   002694   不超过3,600        --           --       国信证券  8/13

 新股上市:
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 上市日 证交所  公司名称   股票代码   上市量(万股)  发行价(元/股)  市盈率(倍)  主承销商 解冻日   
 *7/31    沪    和邦股份 *(603077.SS)   *10,000         17.50        21.60     华西证券  
 *7/31    深    美亚光电 *(002690.SZ)    *5,000         17.00        25.76     平安证券  
 *7/31    深    石煤装备 *(002691.SZ)    *5,000          7.40        20.00     广发证券  
   --     深    联创节能   300343          --           28.10        25.01     东吴证券  
   --     深    太空板业   300344          --           16.80        30.27     国金证券  
   --     深    红宇新材   300345          --           17.20        30.39     西部证券  
   --     沪    一拖股份     --            --            5.40        14.44     中信证券  8/1

  注: 1. 本表包括新股发行及上市.
      2. *代表新增内容.(完)

  --整理 边竞; 审校 林高丽

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