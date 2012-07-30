〔中美贸易〕美国对中国产风力涡轮机塔架征收第二轮反倾销关税

路透华盛顿7月27日电---美国周五对产自中国的风力涡轮机塔架实施第二轮惩罚性关税,这加剧了中美两国在可再生能源领域的紧张关系.

美国商务部表示,将对中国制造的钢铁塔架征收约20-73%的初步反倾销关税.

商务部亦对产自越南的塔架征收约53-60%的反倾销关税,用于弥补商务部所称的低于市价定价的部分.

美国2011年从中国和越南分别进口了大约2.221亿美元和7,880万美元价值的风力涡轮机塔架.(完)