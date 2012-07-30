〔中美贸易〕美国对中国产风力涡轮机塔架征收第二轮反倾销关税

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透华盛顿7月27日电---美国周五对产自中国的风力涡轮机塔架实施第二轮惩罚性关税,这加剧了中美两国在可再生能源领域的紧张关系.
美国商务部表示,将对中国制造的钢铁塔架征收约20-73%的初步反倾销关税.
商务部亦对产自越南的塔架征收约53-60%的反倾销关税,用于弥补商务部所称的低于市价定价的部分.
美国2011年从中国和越南分别进口了大约2.221亿美元和7,880万美元价值的风力涡轮机塔架.(完)
--编译 侯向明;审校 戴素萍
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。