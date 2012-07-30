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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 09:20 BJT

〔台湾股市〕高开,半导体和旅游观光类股上涨

路透台北7月30日电---台湾股市周一上涨0.49%,领涨的半导体类股.TSII扬升1.17%,旅游观光类股.THOI升0.8%,因冀望有更多大陆游客赴台.

台湾经济日报报导,台湾和中国大陆料将从8月28日起,新增四座大陆城市纳入赴台自由行范围,并将于下月举行两岸旅游圆桌会议.

加权股价指数.TWII上涨34.72点,至7,159.21点,前一交易日收高2.21%.

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