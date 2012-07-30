〔台湾股市〕高开,半导体和旅游观光类股上涨

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透台北7月30日电---台湾股市周一上涨0.49%,领涨的半导体类股.TSII扬升1.17%,旅游观光类股.THOI升0.8%,因冀望有更多大陆游客赴台.
台湾经济日报报导,台湾和中国大陆料将从8月28日起,新增四座大陆城市纳入赴台自由行范围,并将于下月举行两岸旅游圆桌会议.
加权股价指数.TWII上涨34.72点,至7,159.21点,前一交易日收高2.21%.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。