〔伦敦奥运〕朝鲜“黑马”严润哲夺金 中国举重连挫两阵

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月29日电（记者William James）---朝鲜选手严润哲（Om Yun Chol）挺举成绩追平世界纪录，以总成绩第一获得男子56公斤级举重金牌。来自中国的世界冠军吴景彪原本是夺冠热门，最终获得了一枚银牌。
严润哲做了一项不寻常的决定，他决定参加于上午比赛的B组比赛。参加B组的通常都是一些夺牌无望的选手。当严润哲取得挺举168公斤的惊人成绩后，已经早早获得了无可争议的优势。
严润哲说参加B组比赛是他的一项战术，他希望他的成绩能给晚上比赛的A组选手施压。
“我想我的战术百分百地奏效了，”严润哲如此告诉记者，说着他微笑起来。
严润哲八个小时后在看台上观看A组选手的比赛。中国选手吴景彪挺举最后一次试举只需举起161公斤就可以确保金牌落入自己囊中，然而在将杠铃举过头顶之后，他没能稳住手臂而宣告失败。
吴景彪的总成绩比严润哲293公斤的总成绩差了4公斤。奥运会举重包含抓举和挺举两项，两项成绩的总成绩决定最后名次。
当吴景彪离开赛场后接受记者采访时压抑了自己的失望情感。但坐在严润哲旁边出席赛后的新闻发布会时，当一名记者列举起他之前取得过的成绩，这时吴景彪再也忍不住，落下了泪水。
但他很快地控制了情绪，他说：“我已经做好了可能出现黑马的准备，但我没想到黑马会出在B组。”
**特别来宾**
阿塞拜疆年仅18岁的小将赫里斯托夫（Valentin Hristov）在得知阿塞拜疆总统阿利耶夫（Ilham Aliyev）正在现场观赛时，这名选手受到了莫大的鼓舞，一举获得铜牌。
赫里斯托夫说：“他（阿利耶夫）就在观众席上，这让我格外兴奋并且给了我更多力量。”
中国当天举重队稍早已经经历过一次失利，17岁的周俊原本有望在女子53公斤级比赛中获得奖牌，然而她试举全部失败，以白卷惨淡出局。
尽管如此，当吴景彪站在领奖台上时，坐在可容纳6000人的场地里的大量中国观众依然爆发出了巨大的欢呼声。
“第一名很了不起，但我们的吴景彪也很了不起。我们依然为他而骄傲，”现在伦敦上学的25岁的中国留学生辛小琪(音译)在离开场馆时说道。
在北京奥运会上，中国队是举重项目的绝对霸主，一共收获了8枚金牌。周六，中国选手王明娟在女子48公斤级比赛中获得金牌，为中国举重队的伦敦之战开了个好头，然而其他选手却没能将这个好头继续下去。（完）
编译：孙舒 发稿：王燕焜
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。