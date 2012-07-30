版本:
中国
亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 09:41 BJT

《汇市简讯》美元/坡元受空头回补提振反弹,警惕当局干预

0115GMT

* 美元/坡元回涨升向1.2500,因杠杆基金和宏观基金买入

* 银行间交易商匆忙进行空头回补,担忧新加坡当局在1.2450的干预行动

* 美元/坡元最新报1.2490-1.2495,目前为止在1.2460-1.2498区间内波动.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐