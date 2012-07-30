〔中国证券〕券商保证金现金管理试点扩大,盘活资金规模达千亿--报载

路透上海7月30日电---中国证券报周一报导称,第二批券商保证金现金管理产品正陆续推出,盘活的有效沉淀资金达千亿元人民币水平,约占当前全市场保证金六分之一的体量.

报导指出,第二批获取保证金现金管理业务试点资格的券商,包括华泰证券(601688.SS)、国泰君安、银河证券和中信证券(600030.SS)(6030.HK)四家.市场人士表示,已有20余家公司通过交易所评审,有望陆续推出此类业务.

去年10月,监管部门首度允许信达证券将客户保证金纳入资产管理范畴.[ID:nSB1157140]

中证报并引述银河证券人士指出,相比于信达现金管理产品仅可投向银行存款,未来在获得监管部门许可后,产品投资标的有望扩大至隔夜回购.

当前,未做试点的券商常规将客户保证金部分闲置现金存放于银行的客户保证金托管专户中,银行以同业存款利率向券商支付存款利息,而券商则以活期利率向客户支付利息,两者之间的差额形成券商的经纪业务息差收入.

但这种息差获取模式,也在推动着客户保证金从股票市场流失.中证报给出的今年以来流出资金规模为2,000亿元左右.保证金现金管理试点的扩大,一定程度上有益于延缓这种情况.(完)