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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 09:46 BJT

〔芝加哥期市〕大豆期货升至一周高点,新作玉米期货触及合约高位

路透新加坡7月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一跳涨2%至一周高点,新作玉米期货升至合约高位,因50年来的最严重干燥天气持续威胁到整个美国谷物带的作物产量,而本周这种天气状况料不会得到缓解.

小麦期货上升1.3%至周二以来的最高,受惠于玉米期货上扬,以及南美和黑海地区的产出担忧.

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