〔芝加哥期市〕大豆期货升至一周高点,新作玉米期货触及合约高位

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡7月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一跳涨2%至一周高点,新作玉米期货升至合约高位,因50年来的最严重干燥天气持续威胁到整个美国谷物带的作物产量,而本周这种天气状况料不会得到缓解.
小麦期货上升1.3%至周二以来的最高,受惠于玉米期货上扬,以及南美和黑海地区的产出担忧.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。