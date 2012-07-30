〔芝加哥期市〕大豆期货升至一周高点,新作玉米期货触及合约高位

路透新加坡7月30日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周一跳涨2%至一周高点,新作玉米期货升至合约高位,因50年来的最严重干燥天气持续威胁到整个美国谷物带的作物产量,而本周这种天气状况料不会得到缓解.