朝鲜洪水致88人亡 或加剧粮食短缺

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔7月28日电---朝鲜中央通讯社周六晚些时候报导称，该国洪水导致88人死亡，数万人无家可归，可能进一步加剧朝鲜粮食短缺的问题。
朝中社称，本月的暴雨和台风导致洪水爆发，造成“大量人员和物质损失”，令近63,000人陷入困境。
从20世纪90年代中期开始，朝鲜的农业就经常受到洪水和乾旱的严重打击。
今年夏天的降雨和台风出现前，朝鲜运行不正常的粮食分配制度、高企的通胀和外国制裁就已经导致朝鲜的饥荒问题更严重。
朝鲜新领导人金正恩计划进行经济改革的传言推高稻米价格，而目前大多数家庭无法再依靠即将倒闭的国有企业获得工资。
消息人士称，金正恩准备进行农业和经济改革。
联合国近期发布的一个报告称，朝鲜2,400万人口中，720万为“长期贫困”，三分之一的儿童因营养不良发育不良。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。