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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 10:00 BJT

〔金属期市〕期铜持稳,寄望欧洲和美国推出新的经济刺激措施

路透新加坡7月30日电---伦敦期铜周一持稳,市场寄望欧洲和美国本周将宣布新举措扶助疲弱的经济,从而有助于提振工业金属的需求.

0103GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小涨0.17%,报每吨7,580美元,该期约前一交易日扬升逾1%.但期铜7月可能累计下跌1.4%,较2月份触及的今年高位回落超过13%.

上海期货交易所主力11月期铜合约SCFcv1升0.44%,报每吨55,010元人民币(8,600美元).

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