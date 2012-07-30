〔新债招标〕中国五年地方债利率偏高,需求低迷认购倍数创年内低位(更新版)

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* 五年期地方债3.13%的中标利率偏高

* 因流动性一般,及近期资金成本趋于高位

* 需求低迷,认购倍数创年内新低

路透北京7月30日电---中国周一上午招标的五年期地方债中标利率偏高.交易人士表示,考虑地方债流动性较差,投资者参与热情有限,加之近期资金成本趋于高位,推升市场对收益率的认可水平,令该期新债结果明显高于二级市场,拖累认购倍数创年内低位.

业内人士稍早透露,财政部上午代理招标的233亿元人民币五年期固息地方政府债,中标利率为3.13%,投标倍数为1.29倍.此前两期投标倍数分别为1.40倍1.42倍.

上海一银行交易员指出,该期债的中标利率结果较预期偏高,可能是受地方债流动性不好所拖累,"流动性不好,收益率才要高,要通过收益率补偿."

北京一大型银行交易员表示,今日中标结果再次高于二级市场水平,延续了上周新债招标的普遍表现.

"市场预期货币政策还会进一步放松,货币市场利率还会比现在的水平再下一个台阶.现在这些都还没有兑现,所以我觉得对这些产品收益率都会有一样的冲击."他称.

银行间市场固息利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,五年期品种最新收益率报在2.8333%;而二级市场上,剩余期限近4.55年的固息国债120003券最新双边报价tCN120003=CFXM2.75/2.73%.

路透统计显示,上周所发的四只主要利率新债,投标倍数均在1.3-1.6倍的偏弱水平,中标结果也均较二级市场水平走高6个基点(bp)以上,其中两只一二级利差甚至高达近20个bp.[ID:nSB1691828]

该期债采用单一价格荷兰式招标方式,标的为利率,全场最高中标利率为其票面利率.233亿元的总规模中,宁波、安徽、湖北、四川、云南省(市)额度分别为9亿元、55亿元、52亿元、68亿元、49亿元.

是次各省地方债将以2012年地方政府债券(六期)名称合并发行、合并托管上市交易.7月31日开始发行并计息,8月2日发行结束,8月6日起上市交易.

财政部今年此前代理发行的两期五年地方政府债,中标利率分别为3.07%和3.02%.投标倍数分别为1.40倍1.42倍.(完)