《汇市简讯》美元/日圆短线料有买气,日线图上云区及200日均线为阻力

0716GMT 美元/日圆看来可能会进一步出现轧仓行情.投机客上周做多日圆仓位倍增,且增加的仓位多落在偏低的水准,可能是受到将突破78.00水准的预期所引发,但如今78.00闯关失败. 来到200小时移动均线78.40上方看来颇具建设性,而美国公债与日本公债利差温和扩大(两年期利差从10个基点扩大至14个基点)可能会引发进一步轧仓.停损点设在78.00下方的多头交易可能会兴盛. 200日均线位于79.12,日线图上一目均衡云区底部位于79.38,这都将限制美元多头走势.也应依此设定获利目标.(完) --编译 张明钧;审校 王冠中 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=