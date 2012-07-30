〔企业并购〕苹果未与Twitter就收购后者部分股权事宜进行商谈--消息

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透旧金山7月28日电---熟悉情况的消息人士表示,移动科技巨头苹果(AAPL.O)目前并没有与热门社交网站Twitter讨论收购后者部分股权的事宜.
纽约时报周五引述消息人士报导称,苹果最近数月已与Twitter展开协商,研究向后者投资数亿美元.华尔街日报也引用知情人士称,该谈判始于一年多以前.
尚不清楚两家公司之前是否谈论过进行交易,以及此类谈判在何种级别进行.不过消息人士指出,目前二者未就投资或收购事宜展开正式商谈.
苹果和Twitter拒绝置评.
苹果通常不会购买其他公司的股权,而是更喜欢通过买下新成立不久、还不那么知名的小公司来取得新技术.Twitter管理层已再三表示,他们不急于获得更多融资,不管是通过私募还是公开上市,因为他们有"大把"现金.
苹果从未深入由Facebook(FB.O)主导的社交网络领域,但曾经尝试在iTunes推出名为Ping的社交网络,只不过一直没有流行起来.
Twitter已经与苹果推出的智能手机和平板电脑完美融合.苹果客户可以直接在iPhone、iPad或者Mac系列电脑上通过Twitter分享评论.
Twitter正加大力度在该网络每日4亿条新讯息中寻找营收增长来源.(完)
--编译 徐文焰;审校 程琳
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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