〔企业并购〕苹果未与Twitter就收购后者部分股权事宜进行商谈--消息

路透旧金山7月28日电---熟悉情况的消息人士表示,移动科技巨头苹果(AAPL.O)目前并没有与热门社交网站Twitter讨论收购后者部分股权的事宜.

纽约时报周五引述消息人士报导称,苹果最近数月已与Twitter展开协商,研究向后者投资数亿美元.华尔街日报也引用知情人士称,该谈判始于一年多以前.

尚不清楚两家公司之前是否谈论过进行交易,以及此类谈判在何种级别进行.不过消息人士指出,目前二者未就投资或收购事宜展开正式商谈.

苹果和Twitter拒绝置评.

苹果通常不会购买其他公司的股权,而是更喜欢通过买下新成立不久、还不那么知名的小公司来取得新技术.Twitter管理层已再三表示,他们不急于获得更多融资,不管是通过私募还是公开上市,因为他们有"大把"现金.

苹果从未深入由Facebook(FB.O)主导的社交网络领域,但曾经尝试在iTunes推出名为Ping的社交网络,只不过一直没有流行起来.

Twitter已经与苹果推出的智能手机和平板电脑完美融合.苹果客户可以直接在iPhone、iPad或者Mac系列电脑上通过Twitter分享评论.

Twitter正加大力度在该网络每日4亿条新讯息中寻找营收增长来源.(完)