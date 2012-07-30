〔中国热股〕ST股早盘集体重挫,拟设"风险警示板"对其形成巨大冲击

路透北京7月30日电---受上交所拟设"风险警示板"政策影响,中国沪深两市ST板块周一早盘集体重挫.分析人士指出,新政将导致炒作资金出逃ST板块,但鉴于其比重甚小,不会对大盘产生实质性影响.

ST板块早盘明显下跌,多数ST股报跌停板.截至10:19,沪综指.SSEC微跌0.3%.

"此次交易制度的转变,在一定程度上削弱了ST类股票的投机性."日信证券首席策略分析师徐海洋认为.

中国上海证券交易所上周五稍晚发布征求意见稿称,拟设风险警示板,被实施风险警示的股票及被作出终止上市决定但处于退市整理期尚未摘牌的股票,将进入该板交易,其价格涨跌幅限制分别为1%和5%.[ID:nSB1694002]

徐海洋并指出,短期来看料ST股将维系情绪性下跌走势,部分投机性资金将退出.但因监管部门对退市核心内容的要求没有变,料暂不会形成集体性退市.

"本身这些股票就是个炒作的对象,没有业绩,没有现金流.受炒作资金的情绪变化影响较大."他称.

中国上海和深圳证券交易所6月底发布上市公司退市制度方案,两市均明确上市公司营业收入指标的退市期间由原定四年缩短为三年,且净资产连续三年为负者终止上市,此前规定为两年.[ID:nST0469960](完)