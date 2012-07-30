〔伦敦奥运〕奥运亚军陆滢批驳中国体育训练体制

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月29日电---夺得女子100米蝶泳银牌的中国选手陆滢在比赛刚刚结束后公开批评中国的体育训练体制。这在中国运动员中还是异常罕见的。

曾在2008年赴澳大利亚接受训练的陆滢，指责了中国严酷的训练体制。她说这一体制使运动员在其他方面没法享受生活。

“在国内，我们就是埋头去学习、学习，训练、训练，然后就休息，”在周日比赛结束后的新闻发布会上，她通过翻译告诉媒体记者。

“我认为我们的思考方式有很多局限性。在澳大利亚，我曾被队友邀请一起去吃烧烤--这在国内绝不会发生。”

23岁的陆滢表示，其他国家的运动员不会害怕在训练的同时享受乐趣，然而中国的教练往往坚持让运动员训练和休息周而复始，全身心投入到比赛。

自1984年开始在所有奥运项目上派遣运动员参赛以来，中国队在奥运奖牌榜上的成绩不断提高。当它在2008年主办奥运会的时候，中国队一举取得金牌总数第一的位置。

中国在2012伦敦奥运会的开局相当强势，在第二个比赛日结束的时候领跑奖牌榜。

众所周知，中国队运动员从很小的时候就开始了艰苦的训练。但是很少有中国运动员会公开表达出不满。

相对来说名不见经传的陆滢在周日女子100米蝶泳决赛中取得亚军，将澳大利亚的考特（Alicia Coutts）逼退到第三名的位置，仅仅被打破世界纪录并夺冠的Dana Vollmer领先。

陆滢将在周五的女子4*100米混合泳接力比赛中再度参赛。（完）