《中国基金发行日程表》--7月30日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金: 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 *鹏华纯债债券基金 鹏华基金 建设银行 农业银行、国信证券等 8/2-8/29 *中证500沪市ETF 大成基金 中国银行 广州证券、国海证券等 7/30-8/17 *大成中证500 大成基金 中国银行 建设银行、银河证券等 8/6-8/24 沪市ETF联接基金 *诺德深证300 诺德基金 中国银行 交通银行、长江证券等 8/1-8/31 指数分级基金 *华商中证500 华商基金 工商银行 民生银行、中信证券等 8/1-8/28 指数分级基金 *天弘债券型 天弘基金 工商银行 邮储银行、国泰君安等 7/30-8/7 发起式基金 摩根士丹利华鑫 摩根士丹利华鑫 建设银行 建设银行、交通银行等 7/30-8/24 多元收益债券基金 基金 博时医疗保健 博时基金 中国银行 招商银行、国泰君安等 7/23-8/24 行业股票基金 银华上证50等 银华基金 建设银行 银河证券、广发证券等 7/23-8/17 权重ETF基金 银华上证50等 银华基金 建设银行 建设银行、中国银行等 7/23-8/17 权重ETF联接基金 华宝兴业资源 华宝兴业 中国银行 农业银行、兴业证券等 7/16-8/17 优选股票基金 易方达恒生中国 易 方 达 境内:交通银行 建设银行、瑞银证券等 7/18-8/17 企业ETF联接基金 境外:汇丰银行 (QDII)(ETF联接) 恒生ETF联接基金 华夏基金 境内:中国银行 工商银行、光大证券等 7/18-8/17 (QDII)(ETF联接) 境外:中银香港 华安逆向策略 华安基金 工商银行 交通银行、海通证券等 7/18-8/14 股票基金 建信社会责任 建信基金 农业银行 建设银行、光大证券等 7/16-8/10 股票基金 广发纳斯达克 广发基金 中国银行 建设银行、申银万国等 7/9-8/10 (预定募集规模为60亿元人民币,不包括募集期内认购资金利息) 100指数基金(QDII) 益民核心增长 益民基金 光大银行 农业银行、银河证券等 7/9-8/10 灵活配置混合基金 东吴保本混合基金 东吴基金 农业银行 交通银行、中银国际等 7/11-8/8 (募集规模上限为25亿元,不包括募集期利息) 民生加银红利回报 民生加银 建设银行 招商银行、海通证券等 7/9-8/7 灵活配置混合基金 银华纯债信用 银华基金 工商银行 农业银行、瑞银证券等 7/9-8/3 主题债券基金(LOF) 恒生ETF 华夏基金 境内:中国银行 中信建投、国信证券等 7/9-8/3 (QDII)(ETF) 境外:中银香港 易方达恒生中国 易 方 达 境内:交通银行 安信证券、国泰君安等 7/9-8/3 企业ETF(QDII)(ETF) 境外:汇丰银行 长城保本混合基金 长城基金 建设银行 招商银行、中信建投等 7/4-7/31 (首次募集金额上限为20亿元,不包括募集期利息) 交银施罗德 交银施罗德 建设银行 农业银行、申银万国等 6/29-7/31 阿尔法核心股票基金 注: 1."*"表新增或更新. 2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内 基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降. 3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、 大成、工银瑞信、银华.(完) --整理 冉莹; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。