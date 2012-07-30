〔澳新汇市〕澳元、新西兰元接近数月高位,因冀望欧央行将有刺激举措

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透悉尼/惠灵顿7月30日电---澳元和新西兰元周一持于数月高位附近,因市场对欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能进一步刺激经济抱有希望,令高风险货币需求大涨.
澳元兑美元AUD=D4报1.0455美元,盘初一度高见1.0498,为3月底来最高,因投资者对欧洲央行重启购债计划抱有很高预期.
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。