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亚洲 | 2012年 7月 30日 星期一 10:40 BJT

〔澳新汇市〕澳元、新西兰元接近数月高位,因冀望欧央行将有刺激举措

路透悉尼/惠灵顿7月30日电---澳元和新西兰元周一持于数月高位附近,因市场对欧洲央行和美国联邦储备理事会(美联储,FED)可能进一步刺激经济抱有希望,令高风险货币需求大涨.

澳元兑美元AUD=D4报1.0455美元,盘初一度高见1.0498,为3月底来最高,因投资者对欧洲央行重启购债计划抱有很高预期.

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